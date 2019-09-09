https://static.news.ru/photo/aec1d864-d316-11e9-bd96-fa163e074e61_660.jpg Фото: artem.dzyuba/instagram.com

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба выступил с обращением к болельщикам перед отборочным матчем чемпионата Европы — 2020 с командой Казахстана.

В понедельник (9 сентября. — News.ru) важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придает нам сил, — написал Дзюба в своём Instagram.

Матч состоится на стадионе «Калининград» 9 сентября в 21:45 по московскому времени. Россияне в отборочном турнире после пяти встреч занимают второе место в группе с 12 очками, Казахстан идёт третьим с семью баллами. Лидируют в таблице бельгийцы (15).

Первый матч отбора между командами завершился убедительной победой россиян на выезде со счётом 4:0.

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек заявил, что в отборочном матче Евро-2020 с Россией его команда не будет только отсиживаться в обороне, ранее писал News.ru.