Футбол

Джикия и Миранчуки помогли дагестанским больницам

11:04, 25 мая 2020
Георгий Джикия Георгий Джикия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игроки сборной России по футболу Георгий Джикия и братья Антон и Алексей Миранчуки оказали помощь больницам в трёх населённых пунктах Республики Дагестан.

Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения, — говорится в сообщении национальной команды на официальной странице в Twitter.

По официальным данным на 25 мая, в Дагестане выявлено 4095 случаев заражения коронавирусом, при этом 3267 человек выздоровели и 84 скончались.

В общей сложности в России на данный момент зафиксировано 3 353 427 случаев коронавирусной инфекции (+8946 за последние сутки), 118 798 человек выздоровели (+3746 за последние сутки), умерли 3633 (+92 за последние сутки). В Москве 166 473 заболевших (+2560 за последние сутки), 53 586 выздоровели (+3746 за последние сутки), 2034 умерли (+41 за последние сутки).

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обвинила жителей во вспышке коронавируса в Дагестане, писал NEWS.ru.

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