Джикия и Миранчуки помогли дагестанским больницам

По официальным данным на 25 мая, в Дагестане выявлено 4095 случаев заражения коронавирусом, при этом 3267 человек выздоровели и 84 скончались.
В общей сложности в России на данный момент зафиксировано 3 353 427 случаев коронавирусной инфекции (+8946 за последние сутки), 118 798 человек выздоровели (+3746 за последние сутки), умерли 3633 (+92 за последние сутки). В Москве 166 473 заболевших (+2560 за последние сутки), 53 586 выздоровели (+3746 за последние сутки), 2034 умерли (+41 за последние сутки).
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обвинила жителей во вспышке коронавируса в Дагестане, писал NEWS.ru.