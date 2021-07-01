«Духовное разорение»: в РПЦ считают, что сборной России нужны духовные отцы

В Русской православной церкви заявили, что сборной России по футболу, которая вылетела с чемпионата Европы — 2020, заняв последнее место в группе B, необходимы духовные отцы. С таким предложением выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин), передаёт RTVI.

Должны быть духовники в нашей сборной, обязательно заниматься окормлением наших ребят. Тут именно недостаток духовной практики: они какие-то небоевые, духовно, мне кажется, слабенькие, немотивированные, — сказал митрополит.

Но не только отсутствие духовников стало проблемой для нашей команды на европейском первенстве. Другая причина провала команды Станислава Черчесова заключается в «духовном разорении», которое произошло с коллективом из-за нецензурной лексики и ругани на поле.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе, проиграв бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Единственные три очка коллектив заработал в матче с Финляндией, который завершился победой российской команды с минимальным счётом 1:0.

Ранее группа российских футбольных болельщиков заявила о намерении добиться увольнения главного тренера национальной сборной по футболу Станислава Черчесова после провального выступления команды на Евро-2020.