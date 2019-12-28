https://static.news.ru/photo/8baa5dde-2a4a-11ea-b604-fa163e074e61_660.jpg Эрлинг Холанд Фото: erling.haaland/instagram.com

Немецкий футбольный клуб «Боруссия» (Дортмунд) подписала контракт с норвежским нападающим Эрлингом Холандом.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. Холанд присоединятся к команде 3 января и отправятся на тренировочный сбор в испанской Марбелье на следующий день, сообщает пресс-служба дортмундской «Боруссии».

Предыдущим клубом Холанда был австрийский «Зальцбург», за который футболист провёл 16 матчей, забив 17 голов.

Ранее японский нападающий Такуми Минамино перешёл из австрийского «Зальцбурга» в английский «Ливерпуль», писал NEWS.ru.