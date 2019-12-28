Немецкий футбольный клуб «Боруссия» (Дортмунд) подписала контракт с норвежским нападающим Эрлингом Холандом.
Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. Холанд присоединятся к команде 3 января и отправятся на тренировочный сбор в испанской Марбелье на следующий день, сообщает пресс-служба дортмундской «Боруссии».
Предыдущим клубом Холанда был австрийский «Зальцбург», за который футболист провёл 16 матчей, забив 17 голов.
Ранее японский нападающий Такуми Минамино перешёл из австрийского «Зальцбурга» в английский «Ливерпуль», писал NEWS.ru.
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