https://static.news.ru/photo/2353c13c-7368-11ea-9686-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: tarasov23/instagram.com

Адвокат футболиста Дмитрия Тарасова Умалат Сайгитов сообщил, что спортсмен оказался под давлением судебных приставов, которые требуют, чтобы он вовремя выплатил алименты своей дочери от первого брака Ангелине.

По словам юриста, Тарасов пока не может этого сделать из-за режима изоляции в связи с пандемией коронавируса, так как боится заразиться. Для того чтобы совершить платёж, ему необходимо съездить в банк, так как все его средства находятся там. Приставы при этом настаивают на том, чтобы платёж был совершён вовремя, передаёт «СтарХит».

Тут стали поступать угрозы: «Значит, надо было подумать об этом заранее! До 5 числа у вас есть время перевести». Мой клиент ответил, что поедет в банк как только разрешат. Пристав продолжала угрожать, — рассказал Сайгитов.

Платёж Тарасов должен внести до 5 апреля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что футболист Дмитрий Тарасов поздравил в соцсети свою супругу Анастасию Костенко с днём рождения и опубликовал фотографию семьи.