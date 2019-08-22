Бывший полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Максим Деменко в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, почему «быкам» не удалось обыграть греческий «Олимпиакос» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

— «Краснодар» всегда довольно неплохо смотрится на выездных матчах, всегда давит на соперника. Что произошло в Греции?

— Я изначально говорил, что будет очень тяжёлый матч, и хорошо, если «Краснодар» привезёт ничью. На греков было тяжелее настраиваться после Португалии, потому что эмоции ребята не отпустили. Как бы не говорили, в Греции всегда тяжело играть любой команде. Но я не могу понять, почему команда не попыталась удержать минимальный счёт, а максимально раскрылась и побежала после первого пропущенного гола, на что «Олимпиакос» наказал ещё тремя мячами. И после 0:1 можно было спокойно играть, не раскрываясь, но «быки» пошли ва-банк и получили. Конечно, реализация у греков три из трёх.

— Греки показали не такую уж и особую игру. Первый и второй тайм для них складывался спокойно. Почему южанам не удалось выстроить тактику?

— На то он и футбол, что кто-то воспользуется ошибками, а кто-то не понимает, как изменить ситуацию. Игра вообще для «южан» вышла непростой. Было давление в первом тайме, с которым «Краснодар», казалось, справляется. Но это естественно, греки были дома, чувствовали своё превосходство, нагнетали по воротам. И пропущенный гол сломал команду. После перерыва тактический рисунок, наверное, потерялся. «Олимпиакос», играя дома, лучше выглядел, а при счёте 1:0 просто валил «Краснодар» на моментах контратак. По результату видно, что «быки» искали своё место на быстрых наступлениях, но ничего не получалось. «Олимпиакос» очень хорошо оборонялся, российская команда не смогла создать практически ни одного момента, если не считаем Берга после 0:2. «Краснодар» сам всё упустил.

— Не показалось ли вам, что после замены Кабеллы на Олссона на 26-й минуте моментально почувствовалась разница? Ощущение, что шведский полузащитник не сумел подстроиться под ритм игры.

— Провалилась вся команда, не только центральная зона. Если мы посмотрим на те моменты, с которых забивались мячи, то атака начиналась с центра, уходила в край, передача, удар, гол. И так то же самое с третьим и четвёртым мячами. Не было командного взаимодействия между собой. А после второго пропущенного гола «Краснодар» просто растерялся.

Реми Кабелла fckrasnodar.ru

— В летнее трансферное окно «Краснодар» серьёзно укрепился: Кабелла, Намли, Берг, Вильена. Однако Кабелла травмировался, Намли ушёл в тень, Берг не попадал по воротам, Вильена передерживал мяч. И вышло, что во втором тайме спасать ситуацию надо было своим ребятам — Игнатьеву, Сулейманову, которые делают это чуть ли не в каждом матче. Не просчитался ли тренерский штаб с установкой?

— После игры с португальцами, если Шапи (Сулейманов — ред.) выходит в основном составе, хорошо себя проявляет, то можно было доверить ему начало этого матча. Это, в любом случае, тренерская ошибка, потому что игрок, который забивает два мяча и переворачивает игру на выезде в Португалии, должен выходить в основе. Тут вопросы исключительно к тренерскому штабу. Видимо, есть какие-то нюансы, но замены в матче были какие-то запоздалые.

— Новички покупались для Лиги чемпионов, но пока как-то не очень они себя проявляют.

— Однозначно, они покупались из расчёта под Лигу чемпионов, но ещё и под Лигу Европы. «Краснодару» очень хочется пройти в еврокубках как можно дальше, и те ошибки, которые были на протяжении нескольких лет, когда «Краснодар» не брал обойму и кто-то мог заменить любого футболиста, всё равно сказались. В этом сезоне «Краснодар» сделал максимально — укрепили все позиции. Теперь есть в каждой зоне классный футболист, чтобы играть достойно в чемпионате России, еврокубках. Думаю, после Португалии были большие шансы, но всегда тяжелее играть с командой, которая ниже классом — они более мотивированы и жадные до победы. «Порту» в какой-то степени недооценил «быков». И вот ответ — мы увидели, что «Краснодар» просто не смог. Видимо, тренер в какой-то степени просто не сумел достучаться до футболистов. Обидно. 0:4 — это большая разница.

— «Краснодар» можно списывать со счетов? Или возможен камбэк?

— Сейчас все себя утешают, что есть домашняя игра, но это из области фантастики. Тем более, греки на выезде играют даже лучше, чем дома. В любом случае каждый хочет, чтобы наши клубы проходили в еврокубках как можно дальше, но «Олимпиакос» не отдаст этот момент.

— Справедливый ли счёт?

— Конечно, справедливый. В любом случае в футболе не бывает такого: мы играли хорошо, но пропустили четыре. «Краснодар» сам упустил шанс, и шанс был действительно хороший.

Юнес Намли fckrasnodar.ru

— В «Спартаке» есть Шюррле, в ЦСКА — Влашич. А кто является лидером у «быков»?

— Вот этим мне и нравится «Краснодар», что в коллективе больше командных действий. Но тренер делал акцент на Намли, мол, через него идёт основная игра и многое делается. Я бы так не сказал. Выделить одного футболиста, который может потащить команду, нельзя. В некоторых моментах «палочкой-выручалочкой» выступает молодой Шапи, где-то Игнатьев, где-то Сафонов и так далее. Но всё-таки в «Краснодаре» преобладают командные действия.