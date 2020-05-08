Дания сможет принять матчи Евро-2020, несмотря на велогонку «Тур де Франс»

https://static.news.ru/photo/14f08da4-910a-11ea-9cde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Федерация футбола Дании подтвердила, что Копенгаген готов принять матчи чемпионата Европы — 2020, который был перенесён на 2021 год из-за пандемии инфекции коронавируса.

Это историческое событие, и мы примем четыре матча в Копенгагене, чтобы подарить футбольный праздник всей стране, — приводятся слова президента Йеспера Меллера на официальном сайте федерации.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дания может отказаться от проведения турнира, так как в июне следующего года должна состояться велогонка «Тур де Франс». Однако президент федерации футбола уведомил, что представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и «Тур де Франс» нашли «конструктивные решения для задачи совмещения турниров».

Ранее NEWS.ru сообщал о точной дате возобновления чемпионата Испании по футболу.