«Чувствовала себя женщиной»: МакSим о выступлении перед фанатами «Спартака» Певица МакSим после выступления на финале Кубка России отметила энергетику фанатов «Спартака»

МакSим / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица МакSим поделилась эмоциями от выступления на финале Кубка России по футболу, сообщает «Газета.Ru». Артистка отметила энергетику, царившую на стадионе.

Я чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком» и десятками тысяч фанатов. Мне не было холодно петь босиком и в лёгком платье, так как было очень тепло от той энергетики, которая царила на стадионе, — заявила МакSим.

Певица после финального свистка на стадионе исполнила песню «Знаешь ли ты», которая считается неофициальным гимном болельщиков московского «Спартака». В этот момент игроки и фанаты красно-белых праздновали завоевание трофея.

Финал Кубка России прошёл 29 мая в столичных «Лужниках». «Спартак» со счётом 2:1 обыграл «Динамо» и победил в турнире впервые с 2003 года.