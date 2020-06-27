Червиченко отреагировал на отмену гола Соболева в ворота «Уфы»

https://static.news.ru/photo/c85490de-b88d-11ea-bc47-fa163e074e61_660.jpg Андрей Червиченко Фото: fclmnews.ru

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на домашней арене сыграл вничью с «Уфой» со счётом 0:0. Бывший президент столичного коллектива Андрей Червиченко считает, что «красно-белые» выглядели интереснее гостей и заслужили победу.

Неплохая игра, «Спартак» выглядел лучше, Доменико Тедеско очень грамотно использует возможность увеличенного количество замен. Преимущество длинной скамейки просто очевидно — игроки первый тайм бегали на износ, держали большую скорость, понимая, что во втором выйдут другие ребята. Это создавало дополнительное напряжение. «Спартак» был ближе к победе, и если бы победил, это было бы более заслуженно, чем ничья, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

По мнению спортивного функционера, не засчитанный гол Александра Соболева является верным решением главного арбитра встречи Владислава Безбородова.

Абсолютно правильное решение не засчитывать гол. Даже не понял, почему его изначально засчитали. Жиго находился перед вратарём, в метровом или двухметровом офсайде, мешал вратарю, закрывал вид, находился прямо по линии полёта мяча. Понятно, что все «красно-белые» сейчас будут кричать обратное, но я объективно смотрю на вещи, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что в других матче 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, а грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», встреча закончилась со счётом 1:1.