Червиченко назвал конфликт Соболева и Дзюбы «Домом-2»

https://static.news.ru/photo/40281640-ec31-11ea-8cfe-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил завершившийся недавно конфликт между нападающими «Спартака» Александром Соболевым и «Зенита» Артёмом Дзюбой. Он уверен, что его и вовсе не было.

Я думаю, конфликтная ситуация между Александром Соболевым и Артёмом Дзюбой исключительно за счёт стараний журналистов. На самом деле никакого конфликта нет. Просто когда нет повода, зачем-то пытаются высосать не то что кровь из пальца, а микробы яда. Думаю, это всё раздуто и похоже на глупость. Может, кто-то скучает по «Дому-2» в футбольном исполнении, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

Конфликт разразился во время полуфинального матч Кубка России, в котором между футболистами чуть не произошла драка.

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как был улажен конфликт между ним и форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым. По его словам, в телефонном разговоре никто не извинялся, ранее писал NEWS.ru.