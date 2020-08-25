Червиченко: Месси половину АПЛ делал бы просто клоуном

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Бизнесмен Андрей Червиченко оценил вероятность ухода нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. По мнению бывшего владельца московского «Спартака», это состоится.

Он слишком много лет отдал команде, ему всё пресытилось: нет ни интереса, ни огня, ни особого желания. Не знаю, есть ли какой-то титул, который можно выиграть с клубом, который Месси не поднимал над головой несколько раз. Ему нужна смена обстановки, как это произошло с Роналду. Ещё года три аргентинец может играть в полную силу. Логично уйти. Тем более есть команды, готовые, я думаю, предложить контракт больше, нежели «Барселона». Конечно, он там стал легендой, но даже легенды должны вовремя уходить, - сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, функционер убеждён, что переезжать 33-летнему форварду необходимо именно в Английскую премьер-лигу. К тому же, им интересуется «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой, с которым он работал в период с 2008 по 2012 год.

«Манчестер Сити» потихонечку уже превратился в монстра. Поэтому, там, думаю, Месси было бы проще, потому что английский футбол более дубоватый несмотря на то, что есть большое разнообразие игроков. Но с его техникой, Месси половину Лиги делал бы просто клоуном. Хотя с другой стороны, клоуны могут его перебить пополам, - считает он.

Он также отметил и интерес к футболисту со стороны «Интера», однако по словам Червиченко, в Италии футбол «скучноватый и сомнительный».

Понятно, что и там он нашёл бы своё место, но посмотрите на Роналду. Я бы не сказал, что он там главная звезда. Боюсь, что Месси может повторить эту ситуацию. Так что думаю, что Англия для него предпочтительнее, - заключил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что последние полгода информация о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны» всё чаще мелькала в СМИ, поэтому любое очередное упоминание о возможной смене прописки аргентинца воспринималась многими не всерьёз. Но на этот раз ситуация кардинально изменилась. Месси отправил в клуб официальный факс с запросом о расторжении контракта. В ответ на это «Барселона» решила подать в суд на футболиста, президент клуба Жозеп Бартомеу чуть было не покинул свой пост, а глава Каталонии уже выразил благодарность аргентинцу за годы, проведённые в их команде.