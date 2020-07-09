Над московским футбольным клубом «Спартак» довольно часто сгущаются тучи. Но на этот раз, кажется, всё-таки есть просвет. После отставки Томаса Цорна с поста генерального директора клуба на эту должность назначен Шамиль Газизов из «Уфы». Эту информацию озвучил после матча «Спартак» — «Локомотив» президент «красно-белых» Леонид Федун. Шамиля Камиловича все знают как человека, считающего футбол бизнесом, но игру, которую любят миллионы, нельзя видеть только лишь как машину для извлечения прибыли. Тем не менее Газизов, как показывает его управленческий опыт, движется в правильном направлении. Во-первых, он сделал «Уфу» открытой — генеральный директор спокойно показывал цифры бюджета и продаж, а также рассказывал про сорвавшиеся трансферы. Во-вторых, клуб эффективно продавал своих футболистов в топ-клубы, в-третьих, с довольно скромным бюджетом уфимцам удалось не просто успешно укрепиться в середине турнирной таблицы чемпионата России, но и претендовать на еврокубки.

Шамиль Газизов (слева) Владимир Астапкович/РИА Новости

С Газизовым «Уфа» не боялась рисковать и приобретать неоднозначных игроков. Например, после выхода в РПЛ клуб купил из лондонского «Арсенала» Эммануэля Фримпонга — талантливого, но ленивого игрока, который не провёл ни за один клуб больше 10 матчей. За уфимцев же он сыграл всего 25 матчей, но знатно раскрутил команду (сделал ли подобное тот же «Сочи», который приобрёл чемпиона мира Адиля Рами?), участвуя во всевозможных видеороликах. Газизов даже спорил с Федуном, когда владелец столичного клуба критиковал «Уфу» за полупустой стадион. В итоге теперь они по одну сторону баррикад. Бывший президент «красно-белых» Андрей Червиченко в интервью NEWS.ru объяснил, насколько полезным окажется этот «трансфер».

«В „Спартак“ попадают профессионалы, а на выходе мы видим непотребство»

— Справится ли Шамиль Газизов с управлением в столичной команде? Не Уфа всё же, а Москва.

— Не знаю, сложно сказать. Одно дело работать в регионе, там, где более или менее всё понятно, формировать команду, которая может только огрызаться и гипотетически цепляться за последнюю строчку, позволяющую попасть в еврокубок. Другое дело — руководить любимой многими в России командой, у которой огромная армия болельщиков и каждый считает себя большим специалистом, чем директор. Не уверен. Конечно, в силу того, что «Спартак» выбирал в последнее время, то это самый логичный выбор. Этот человек уже давно находится в процессе, понимает все внутренние течения, разбирается во всех деталях и интригах вне поля. Но «Спартак» настолько сложная субстанция, туда зачастую попадают большие профессионалы, а на выходе мы видим непотребство. Потом, покидая коллектив, они вновь становятся профессионалами.

— Как его изменит «Спартак»?

— Не знаю, но логика в его назначении есть — это уже радует.

«На каком-то этапе ему дадут порулить, но потом выплывет старый рулевой»

— Что у Газизова может пойти не так?

— Да всё. А что у Цорна пошло не так? Проблема же не в директоре, проблема в хозяине. Директор-то, может, и будет что-то хотеть, но у хозяина будет своё видение. Мы же не знаем до конца решений, которые принимались по покупкам Тиля Крала или Александра Соболева, например. Какова в этих решениях роль Федуна, а какова — Цорна? Почему без объяснений тихо-спокойно убрали Томаса? Может, какие-то гарантии он давал на счёт этих игроков, а может, наоборот, возражал? Всё же покрыто тайной. Если бы была стопроцентная уверенность, что Газизов сам будет решать вопросы и рулить всеми процессами, то можно ещё говорить об успехе, но я в это очень слабо верю. На каком-то этапе, как и всем предшественникам, ему дадут порулить, но, когда начнёт получаться, обязательно выплывет старый рулевой, который начнёт по-своему управлять этой лодкой, а тут начнутся всякие веселухи, как обычно.

Томас Цорн Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Ни для кого не секрет, что в «Спартаке» очень сложно работать. Любому руководителю как будто запрещают свободно дышать. Газизов же в «Уфе» чувствовал себя полностью свободным, управляя клубом без делегирования обязанностей. Чего ожидать от Федуна?

— Человек, который даёт деньги серьёзные, хочет сам рулить процессом, особенно, когда он идёт со знаком плюс, имеет положительные результаты — команда выигрывает, идёт наверх, — тут себя хочется бить в грудь и рассказывать, какой я большой специалист. А вот когда по-другому, уже и не очень хочется показывать себя, тогда на передний план захочется Газизова выставить.

— С Газизовым «Уфа» добивалась успеха с весьма ограниченным бюджетом, раз заговорили про деньги. Неужели Федун решил ограничить бюджет? В чём смысл приглашения башкирского специалиста?

— Я примерно для себя понимаю, в чём смысл приглашения именно башкирского специалиста (смеётся), но попробую это не озвучивать. Посмотрите вокруг, рядом, сами поймёте, почему именно башкирский специалист.

— Смена власти — это всегда непредсказуемо. То, что хорошо для «Уфы», не означает, что это хорошо для «Спартака». Позволит ли владелец «красно-белых» Шамилю Камиловичу вести себя так же открыто и общительно, как было в стане уфимцев?

— Честно говоря, я не следил за его творчеством и не видел, как он вёл себя в «Уфе». Вести-то он может себя как угодно, вопрос в том, кто больше? Если будет успех, то мы будем видеть лицо хозяина, если будут неудачи — весело, невесело, но отдуваться будет генеральный директор.

«У Евсеева перебор с этажностью с налётом быдлоты»

— Часто бывает, что вслед за генеральным директором уходят главные тренеры. Несмотря на то что Федун сказал, что Доменико Тедеско останется на следующий сезон, в «Спартаке» всё может поменяться за один день. Верите ли вы, что в ближайшем будущем Газизов может позвать Вадима Евсеева, который сейчас является главным тренером «Уфы»?

— Я думаю, он будет пытаться это сделать, потому что любой директор любит работать с тем, с кем нашёл общий язык. Опять же, если он будет ответственен за трансферы и прочие вещи, то рядом должен быть человек, с которым они находят общий язык.

Вадим Евсеев Сергей Булкин/NEWS.ru

— Насколько Евсеев подходит «Спартаку»?

— Не знаю, мне, честно говоря, он не очень нравится, не столько как специалист, а сколько как человек — у него небольшой перебор с этажностью с налётом быдлоты. «Спартаку» такое не надо. Евсееву надо пройти курсы интеллигентности. Те вещи, за которые его любит народ, мне кажется, не совсем уместны для тренера «Спартака». Все эмоции и выражения надо придержать.

— Так Валерий Карпин, например, тоже никогда не славился высокоинтеллектуальными беседами. Вспомнить хотя бы знаменитое «Фалькао к нам не поедет». При этом его все обожали.

— Карпин острый на язык, колючий, но у него всё более или менее в рамках. Даже Тедеско ведёт себя нормально, его эмоции добавляют колорита в игру и зрелищности. А орать в микрофон на всю страну про члены и у бровки с дикими глазами кричать приблизительно то же самое — это немного другое. Это единственный момент, который напрягает в фигуре Евсеева. Понятно, что все тренеры очень эмоциональны, но у него есть такой момент... Не хочется человека обижать, он-то ничего криминального не сделал, не знаю, как бы красиво объяснить. Если бы у нас был домашний разговор, а не интервью, я бы в красках описал, а так не хочу говорить, как ему стоит над собой поработать (смеётся).

Карпин-то красавец — всегда с чистой головой и в модной одежде. Посмотрите на Евсеева, хотя бы на вчерашнего (8 июля) в «Ростове». Если человек должен перейти в «Спартак», то надо немного поработать (над имиджем. — NEWS.ru), даже тот же Кононов — выжимка интеллигенции на бровке. Я-то и не помню таких тренеров в «Спартаке», которые смотрелись, как парень из народа или из народной глубинки. Возможно, Евсеева за это будут любить, но что-то, мне кажется, «Спартак» претендует и в Европе быть значимым и видимым, а такая картинка, на мой взгляд, не очень хороша.

— Так всё-таки, готов Евсеев работать в топ-клубе?

— Как специалист он неплох. Я посмотрел матч с «Ростовом», которому очки были нужнее, чем «Уфе». Но начиная со второй половины первого тайма чётко видел, что ростовчане не смогут выиграть, потому что уфимцы обыгрывали соперника во многих аспектах, и «Ростов» даже не смог удачно реализовать несколько моментов, а «Уфа» давила. Было ощущение, что они точно не проиграют. И до этого выглядели хорошо. Так что в плане работы, возможно. Я давно говорил, что «Спартаку» нужен российский специалист. Евсеев как раз, если окажется в клубе с хорошими игроками, сможет себя достойно показать в качестве наставника. Если он ещё отшлифует имиджевую сторону, то будет вообще прекрасно.

«В „Спартаке“ в тебя, как в подопытную крысу, начинают пихать иголки»

— «Уфа» славится селекцией. Под его руководством раскрылись и удачно были проданы Зинченко, Дивеев, Обляков, Стоцкий, тот же Лунёв, Живоглядов. Но уфимцы и строили свой бизнес на трансферах. В «Спартаке» же сейчас происходит непонятно что. С приходом Газизова может измениться тенденция покупать не пойми кого за огромные деньги и не получать обратную связь?

— Конечно хорошо, когда команда продаёт за большие деньги, нежели купила. В «Спартаке», на мой взгляд, главное — не продать, а купить то, что стоит своих денег. Даже когда я говорю, что Соболев не очень хорошая покупка, это не значит, что Соболев плохой игрок, по крайней мере, по старанию — он лучший. Так, как хочет играть он, не хочет никто. То, что он может забивать и добивать, — это тоже факт. Но то, что за него отдали пять миллионов... Его же можно было купить за один-два миллиона, поскольку его протащили уже по всем клубам и все отказались, то в этой ситуации надо было продавцов додавливать и покупать за меньшую сумму. А заплатили больше чем нужно.

Опять же, тот же Крал. Его чехи купили за 800 тысяч евро, а тебе продают за 12 миллионов евро. Логично же задать вопрос: «А что феерического сделал человек, что его цена возросла в 15 раз?» — и продолжать давить чехов, заплатив максимум три миллиона. Для них (чехов) это было бы праздником. А когда происходят эти вещи, это говорит о том, что сгусток группы не понимает ситуацию. На мой взгляд, Крал не играет на 12 миллионов, он как раз показывает ту трёшку, о которой я говорил. И если Газизов сможет привести в соответствие эти вещи, то это уже будет большая победа. Не надо даже кого-то брать за 12 и пытаться продать за 20, если хотя бы будут покупать за правильные деньги, а не за космические, на которых нажились половина футбольных прилипал.

— Чем Газизов лучше Цорна? Может быть, как раз этим?

— Работа в «Спартаке» и в «Уфе» — это две большие разницы. Думаю, что и Цорн в «Уфе» смотрелся бы неплохо. Сейчас говорить о каких-то заслугах Газизова бесполезно и бессмысленно, потому что в «Спартаке» совершенно другое отношение, здесь другие соблазны, другое внимание зрителей, специалистов, болельщиков и всех-всех-всех. Ты попадаешь под микроскоп, и в тебя, как в подопытную крысу, начинают пихать иголки, подрезать, резать, смотреть на реакцию. Тебя просто рвут на части. Вначале некий звездняк идёт от такой должности, а потом польются помои в обязательном порядке. С этим всем надо справляться. Плюс очень своеобразные болельщики, очень неоднозначные руководители. Дикие запросы, которые требуются для чемпионства. На сегодняшний день есть четыре или пять команд, которые лучше «Спартака». Так что команда находится на том месте, на котором должна. По желанию-то, может, и хочет быть на первом, но по составу и постановке игры на самом деле четвёртая-пятая-шестая. По той базе финансирования коллектив должен бороться за чемпионство, но в нынешней ситуации он просто это делать не может.