Чемпионат Польши по футболу возобновится 31 мая без зрителей

https://static.news.ru/photo/6eeb5c3c-8465-11ea-bb20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Krivec/DeFodi.eu/Global Look Press

Руководитель Польского футбольного союза Збигнев Бонек сообщил о возобновлении внутреннего чемпионата без зрителей на стадионах 31 мая.

Розыгрыш чемпионата Польши должен быть возобновлён 31 мая. По-видимому, зрителей на стадионах не будет. У нас есть 40 дней, чтобы подготовиться к возобновлению чемпионата, — приводит слова Бонека One Sport.

Кроме того, розыгрыши второго и третьего футбольных дивизионов должны возобновиться в даты между 30 мая и 6 июня. Все оставшиеся матчи четвертьфинала Кубка страны будут сыграны 27 мая, после чего станут известны даты полуфиналов и финала.

Чемпионат Польши по футболу приостановлен 13 марта из-за распространения инфекции коронавируса. Лидером турнира по итогам 26 матчей является «Легия» с 51 очком (16 побед, 3 ничьи и 7 поражений).

Ранее Высшая футбольная лига Швеции объявила о планах начать новый спортивный сезон со зрителями на стадионах 14 июня, писал NEWS.ru.