Чемпионат Нидерландов по футболу доигран не будет

https://static.news.ru/photo/a14783e4-8466-11ea-80c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: SCS/Sander Chamid/Global Look Press

Проведение всех массовых мероприятий в Нидерландах из-за коронавируса, в том числе футбольных чемпионатов, будет запрещено до 1 сентября, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

Правительство не согласилось на проведение матчей при пустых трибунах, пишет Football Orange.

Таким образом, чемпионат Нидерландов (Эредивизи) сезона-2019/20, который был приостановлен из-за коронавируса, завершён досрочно.

Лидером турнирной таблицы после 25 туров являлся амстердамский «Аякс». На втором месте расположился «АЗ Алкмар», на третьем — «Фейеноорд».

Ранее сообщалось, что Высшая футбольная лига Швеции планирует начать новый спортивный сезон со зрителями на стадионах 14 июня, писал NEWS.ru.