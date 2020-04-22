Чемпионат Нидерландов по футболу доигран не будет

Проведение всех массовых мероприятий в Нидерландах из-за коронавируса, в том числе футбольных чемпионатов, будет запрещено до 1 сентября, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.
Правительство не согласилось на проведение матчей при пустых трибунах, пишет Football Orange.
Таким образом, чемпионат Нидерландов (Эредивизи) сезона-2019/20, который был приостановлен из-за коронавируса, завершён досрочно.
Лидером турнирной таблицы после 25 туров являлся амстердамский «Аякс». На втором месте расположился «АЗ Алкмар», на третьем — «Фейеноорд».
Ранее сообщалось, что Высшая футбольная лига Швеции планирует начать новый спортивный сезон со зрителями на стадионах 14 июня, писал NEWS.ru.
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