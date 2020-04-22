Футбол

Чемпионат Нидерландов по футболу доигран не будет

09:37, 22 апреля 2020 18
Фото: SCS/Sander Chamid/Global Look Press

Проведение всех массовых мероприятий в Нидерландах из-за коронавируса, в том числе футбольных чемпионатов, будет запрещено до 1 сентября, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

Правительство не согласилось на проведение матчей при пустых трибунах, пишет Football Orange.

Таким образом, чемпионат Нидерландов (Эредивизи) сезона-2019/20, который был приостановлен из-за коронавируса, завершён досрочно.

Лидером турнирной таблицы после 25 туров являлся амстердамский «Аякс». На втором месте расположился «АЗ Алкмар», на третьем — «Фейеноорд».

Ранее сообщалось, что Высшая футбольная лига Швеции планирует начать новый спортивный сезон со зрителями на стадионах 14 июня, писал NEWS.ru.

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