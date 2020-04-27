Чемпионат Франции по футболу завершён досрочно

https://static.news.ru/photo/0f1d84a8-89f9-11ea-8043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Чемпионат Франции по футболу сезона-2019/20 завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.

Федерация футбола Франции (FFF) сделала официальное заявление и попросила Лигу профессионального футбола в ближайшее время предоставить информацию об итогах чемпионата страны.

Чемпионат Франции по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса 13 марта. Первое место в турнирной таблице занимает ПСЖ.

Ранее сообщалось, что руководство команд, выступающих в Английской премьер-лиге, в пятницу, 1 мая, в ходе видеоконференции обсудит планы по завершению текущего сезона в июне. Футбол в страну может вернуться 8 июня, тогда команды успеют сыграть оставшиеся матчи до конца июля, писал NEWS.ru.