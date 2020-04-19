Бывший нападающий ЦСКА попал в топ-50 худших игроков АПЛ

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Экс-нападающий футбольного клуба ЦСКА Ахмед Муса попал в список 50 худших игроков в истории Английской премьер-лиги по версии FourFourTwo.

27-летний нигерийский футболист занял 44-е место в рейтинге. Форвард выступал за «Лестер» с 2016 по 2018 год, сыграл за всё время 33 матча и забил пять голов. В 2018 году клуб продал Мусу в эмиратский «Аль-Наср».

Спортсмен выступал за московский клуб с 2012 по 2016 год, а также вернулся в 2018-м на правах аренды. За «армейцев» он сыграл 184 матча, в которых набрал 93 очка (забил 61 гол и отдал 32 результативные передачи).

В текущем сезоне нигериец сыграл за «Аль-Наср» 17 матчей в местном чемпионате и отличился пятью результативными передачами.

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