Бывший игрок «Зенита» Шатов рассказал о конфликте с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/cd7cb508-0fb0-11eb-918e-fa163e074e61_660.jpg Олег Шатов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Олег Шатов, являющийся игроком казанского «Рубина», заявил, что они никогда не были с нападающим Артёмом Дзюбой друзьями.

Мы никогда не были с ним друзьями. Я очень уважаю его как спортсмена — за характер и тот путь, который он прошел. Но в жизненном плане мы с ним не сходимся, поэтому не общаемся, — приводит слова Шатова Sport24.

Также он заявил, что у него были конфликты с Дзюбой.

Конечно [были конфликты]. И это нормально. Мы не враги, не пылесосим друг друга, не поливаем грязью, но мы два разных человека, — сказал он.

Шатов перешёл в «Рубин» летом 2020 года. Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон, писал NEWS.ru.