Бывший футболист сборной Словакии Чишовский умер в возрасте 40 лет

https://static.news.ru/photo/c7cd15c4-b922-11ea-a49c-fa163e074e61_660.jpg Мариан Чишовский Фото: Petr Eret/CTK/Global Look Press

Бывший защитник сборной Словакии по футболу Мариан Чишовский скончался на 41-м году жизни.

Сегодня очень печальный день. Мы должны с тяжёлым сердцем объявить, что Мариан Чишовский оставил нас навсегда, — говорится в заявлении пресс-службы чешского клуба «Виктория» (Пльзень).

Чишовский завершил карьеру в «Виктории» в 2014 году, когда у футболиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз. В составе клуба он стал чемпионом Чехии в сезоне-2012/13. За сборную Словакии футболист сыграл 15 матчей.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный тренер сборной Сербии и Черногории по футболу Илия Петкович скончался на 75-м году жизни. Петкович в качестве игрока выступал на позиции полузащитника за белградский ОФК и французский «Труа». За сборную Югославии провёл 43 матча, забив шесть мячей. Петкович был главным тренером сборной Югославии с 2000 по 2001 год, а с 2003 по 2006 год возглавлял сборную Сербии и Черногории.