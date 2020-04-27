Бывший футболист сборной России признался в употреблении наркотиков

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов признался, что в тяжёлые времена употреблял наркотики. По его словам, было это в юности и будущее для него спас футбол.
Такие откровения Панов сделал в интервью для книги журналиста Игоря Рабинера «Правда о «Зените»,
Тот период времени для подростков моего возраста был тесно связан с наркотиками. Подпал под эти «чары» и я. У меня полдвора полегло, и я мог вполне оказаться среди них. Наркотики самые разные были — и лёгкие, и тяжёлые, — отметил футболист.
Он добавил, что в те времена также промышлял воровством.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ассистент главного тренера клуба Национальной баскетбольной лиги «Хьюстон Рокетс» с 2016 по 2019 год Ирвинг Роланд сообщил: ряд спортсменов употребляют допинг и обходят правила запрета употребления наркотических веществ. По его словам, умудряются обходить правила не только баскетболисты.
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