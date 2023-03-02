«Будет легче ловить бросающих бананы»: Колосков о паспорте болельщика Вячеслав Колосков высказался об электронной карте болельщика, внедренной на всех стадионах РПЛ

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вячеслав Колосков

Бывший глава Российского футбольного союза и вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков в интервью NEWS.ru высказал мнение об электронной карте болельщика. С 3 марта она будет внедрена на всех стадионах РПЛ.

Я не принимал участия в разработке этого закона, но сам паспорт болельщика я оформил. И я не вижу в этом проблем. Закон есть закон. Речь о повышении безопасности, это главная тема. Недавно в Ульяновске бросили банан на футбольное поле и благодаря персональным картам, вычислить таких храбрецов будет легче. В этом я вижу пользу. Сейчас паспорт болельщика уже стало легче оформлять, скоро вообще не нужно будет идти в МФЦ и тратить несколько дней, — сказал Колосков.

Он добавил, что упрощение процедуры получения документа может решить проблему низкой посещаемости на стадионах.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Болельщикам нужно просто понять, что без этого документа они не попадут на футбол и сами себя лишат атмосферы праздника. Вот и всё, — считает функционер.

27 февраля Минцифры сообщило, что карту болельщика оформили уже более 450 тысяч человек.

Ранее в феврале Верховный суд РФ отклонил иск, оспаривавший законность введения карты болельщика для посещения футбольных матчей. Сам закон о Fan ID начал действовать в России с 1 июня 2022 года.