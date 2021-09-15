Болельщики из Приднестровья спели «Катюшу» на матче с «Шахтёром»

На матче украинского «Шахтёра» с клубом «Шериф» из Тирасполя болельщики из Приднестровья запели «Катюшу». Это произошло после первого тайма. Как пишет Sputnik Ближнее зарубежье, игра завершилась победой приднестровского клуба.

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Шерифа». Тираспольский клуб впервые выступает в Лиге чемпионов. Он начал с уверенной победы над украинцами. Позже в среду сыграют другие участники этой группы: миланский «Интер» и мадридский «Реал». А пока «Шериф» находится на первом месте в группе.

Игра «Шахтёра» с «Шерифом» прошла на домашнем поле приднестровцев. Забавно, что донецкий футбольный клуб остановился в гостинице «Россия» в Тирасполе.

Накануне российский футбольный клуб «Зенит» проиграл английскому «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1. Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.