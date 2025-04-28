«Бессмертный полк» впервые в истории пройдет в неожиданном месте РФС объявил о проведении акции «Бессмертный полк» на футбольных матчах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция «Бессмертный полк» впервые будет проведена во время матчей Кубка РФ по футболу, Российской премьер-лиги и дивизионов Футбольной национальной лиги, сообщил Российский футбольный союз. Отмечается, что перед играми спортсмены выйдут на поле, держа в руках фотографии предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, а на трибунах к ним присоединятся болельщики.

В преддверии 80-летия Победы РФС и общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» проведут мемориальную акцию перед матчами «Спартак» — «Динамо», «Локомотив» — «Ростов» и «Зенит» — ЦСКА 29 и 30 апреля. 10–12 мая она также состоится на матчах РПЛ и ФНЛ. Впервые в истории «Бессмертный полк» пройдет на спортивных соревнованиях, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертный полк» пройдет в очном формате как минимум в 45 субъектах Федерации. После окончания военного парада очное шествие состоится в городе-герое Мурманске. «Бессмертный полк» также пройдет в Тюмени, Пскове, Кирове и Благовещенске. Акция состоится в очном формате и в регионах Уральского федерального округа, Сибири и Дальнего Востока.

До этого сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявляла, что шествие пройдет в разных российских городах в смешанном формате. По ее словам, мероприятие может состояться на улицах, если это сочтут безопасным.