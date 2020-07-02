«Бавария» заключила контракт с форвардом Сане

https://static.news.ru/photo/3a5e68d6-bd10-11ea-890d-fa163e074e61_660.jpg Лерой Зане Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» объявил о заключении соглашения с 24-летним нападающим английского «Манчестер Сити» Лероем Сане.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан до 30 июня 2025 года, и футболист начнёт подготовку к предстоящему сезону в Мюнхене на следующей неделе.

Летом 2016 года Сане перешёл в английскую команду из немецкого «Шальке-04» за €52 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в одном матче английской премьер-лиги, сыграл 11 минут и не отметился результативными действиями.

Нападающий футбольного клуба ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов немецкого «Вольфсбурга». Команда Оливера Глазнера намерена приобрести 22-летнего форварда в ближайшее трансферное окно. Помимо россиянина в списке претендентов также числятся полузащитники «Ганновера» Линтон Майн и берлинского «Униона» Юнус Малли. Кроме того, россиянином также интересуются «Хоффенхайм» и «Байер», писал NEWS.ru.