«Бавария» заключила контракт с форвардом Сане

Летом 2016 года Сане перешёл в английскую команду из немецкого «Шальке-04» за €52 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в одном матче английской премьер-лиги, сыграл 11 минут и не отметился результативными действиями.
Нападающий футбольного клуба ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов немецкого «Вольфсбурга». Команда Оливера Глазнера намерена приобрести 22-летнего форварда в ближайшее трансферное окно. Помимо россиянина в списке претендентов также числятся полузащитники «Ганновера» Линтон Майн и берлинского «Униона» Юнус Малли. Кроме того, россиянином также интересуются «Хоффенхайм» и «Байер», писал NEWS.ru.