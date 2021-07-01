Арестован напавший на российского болельщика украинский фанат

Российский болельщик Денис Смоленский рассказал об аресте украинского фаната, который устроил драку на матче 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины. Слова Смоленского приводит Russia Today.

Того, кто напал, арестовали. Я ещё не думал, что буду делать. Даже с мамой не разговаривал об этом, — сказал Смоленский.

Никита Смоленский пришёл на матч Швеция — Украина в футболке сборной России и с национальным флагом. Некоторым украинским болельщикам это не понравилось. В итоге на трибуне произошла потасовка. Смоленскому порвали футболку и отобрали российский флаг.

Ранее российский болельщик Денис Смоленский признался, что болеет за сборную Украины.