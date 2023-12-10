Арбитр ударил футболиста ножом во время матча в Аргентине

Фото: IMAGO/Leco Viana/Global Look Press

В Аргентине футбольный арбитр Ремихио Армоа едва не зарезал одного из игроков прямо во время матча, сообщает Goal. Пострадавший футболист госпитализирован, рефери задержан полицией.

Случай произошел в провинции Мисьонес во время матча молодежных команд. В какой-то момент на поле произошла потасовка, игроки столпились вокруг судьи, а тот достал нож и ударил одного из них. Футболист потерял сознание. Его доставили в больницу, где ему была оказана необходима помощь. У игрока было пробито легкое, но в настоящее время угрозы его жизни нет.

Сразу после нападения Армоа попытался скрыться, но ему это не удалось. При задержании у него изъяли нож, которым он ударил игрока. По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее в Москве произошел конфликт между двумя посетителями игрового клуба. Один из них ударил ножом другого из-за того, что тот хорошо играл в боулинг. Нападавший дважды воткнул нож в лоб мужчине и еще один раз — попал ему в руку. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Устроивший поножовщину молодой человек был задержан.