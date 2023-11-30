Украинец воткнул нож в голову москвича за хорошую игру в боулинг SHOT: жителю Москвы воткнули нож в голову во время игры в боулинг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы напал на мужчину во время конфликта в игровом клубе, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, молодой человек возмутился, что другой посетитель хорошо играет в боулинг, и нанес ему ножевые ранения. Нападавшим оказался 35-летний уроженец Украины.

Как передает канал, ЧП произошло в ТЦ «Новомосковский». Нападавший дважды воткнул нож в лоб мужчине и еще один раз — попал ему в руку. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. Устроивший поножовщину молодой человек задержан по горячим следам. Он рассказал сотрудникам полиции, что напал на москвича из-за внезапно возникшей неприязни. Проводится расследование.

Ранее в московской Коммунарке произошла смертельная драка, в результате которой погиб 43-летний мужчина. По словам местных жителей, за случившимся наблюдал весь двор. Одна из свидетельниц рассказала, что сначала в драке участвовали двое мужчин, но позднее стали подтягиваться другие люди. В один момент один из участников конфликта достал нож и зарезал оппонента, который получил три ножевых ранения. По ее словам, потасовка могла разгореться между мигрантами.