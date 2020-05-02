Алиев: скоро пандемия COVID-19 закончится

https://static.news.ru/photo/d9879144-8ca5-11ea-b52e-fa163e074e61_660.jpg Александр Алиев Фото: Садовников Дмитрий/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Пандемия коронавирусной инфекции скоро закончится, заявил экс-игрок московского «Локомотива» Александр Алиев.

Он считает, что режим самоизоляции был введён для отмывания денег.

Те, кому надо было, уже наворовали денег на этой теме. Карантин скоро отменят. Главное, чтобы люди были здоровы и живы, — отметил спортсмен.

Сам он хочет, чтобы это время скорее прошло и жизнь наладилась, передаёт Meta-ratings.com.ua.

Ранее NEWS.ru писал, что ФИФА предложила провести следующий сезон по системе «весна — осень». Вице-президент федерации Виктор Монтальяни заявил, что сезон в течение календарного года проводится в Америке. Это решение стоит использовать в Европе и Африке.