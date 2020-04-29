Александр Кокорин не беспокоится по поводу нового судебного иска

https://static.news.ru/photo/d16ff3a4-8abe-11ea-840d-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футболист российского клуба «Сочи» Александр Кокорин в разговоре с журналистами прокомментировал новый судебный иск, который против него и игрока «Краснодара» Павла Мамаева подала телеведущая Ольга Ушакова. По словам спортсмена, ему нет нужды беспокоиться по поводу этой ситуации.

Как замечают многие СМИ, иск Ушаковой является отголоском конфликта осени 2018 года, после которого Кокорин и Мамаев были заключены под стражу.

Претензии телеведущей заключаются в том, что одним из пострадавших в результате скандала в столичном кафе был её водитель. По словам женщины, в её машине было выбито окно, а салон пришлось долго отмывать от кровавых разводов.

Ушакова требует выплатить ей 300 тысяч рублей в качестве компенсации.

Впервые об этом слышу. Я её машину не трогал, мне нет нужды беспокоиться из-за этого, — приводит слова Кокорина «Ридус».

Как ранее писал NEWS.ru, футболист заявил, что слова о его проблемах с коленом были преувеличены.