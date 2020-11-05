Агент раскритиковал Гончаренко за проигрыш ЦСКА в Лиге Европы

https://static.news.ru/photo/d7fc6170-1fcf-11eb-883b-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Футбольный агент Дмитрий Селюк задался вопросом, на какую сумму ЦСКА следует приобрести ещё игроков, чтобы клуб стал выигрывать в Лиге Европы.

Своими мыслями Селюк поделился с подписчиками в Twitter после поражения «армейцев» в Нидерландах от «Фейеноорда» (1:3). Агент считает, что в группе с таким составом участников ЦСКА обязан идти на первом месте и досрочно выходить в плей-офф.

Он добавил, что не следовало останавливать главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко от возвращения на родину.

Хотел Гончаренко уехать в Белоруссию — пусть едет, не держите. Для ЦСКА так будет лучше, — говорится в сообщении Селюка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Европы проиграл первый матч турнира, уступив в гостях «Фейеноорду». После «сухого» первого тайма «армейцы» умудрились после перерыва пропустить три мяча в течение девяти минут. У «армейцев» осталось 2 очка, они замыкают таблицу в группе К.