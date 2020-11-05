Агент раскритиковал Гончаренко за проигрыш ЦСКА в Лиге Европы

Футбольный агент Дмитрий Селюк задался вопросом, на какую сумму ЦСКА следует приобрести ещё игроков, чтобы клуб стал выигрывать в Лиге Европы.
Своими мыслями Селюк
Он добавил, что не следовало останавливать главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко от возвращения на родину.
Хотел Гончаренко уехать в Белоруссию — пусть едет, не держите. Для ЦСКА так будет лучше, — говорится в сообщении Селюка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Европы проиграл первый матч турнира, уступив в гостях «Фейеноорду». После «сухого» первого тайма «армейцы» умудрились после перерыва пропустить три мяча в течение девяти минут. У «армейцев» осталось 2 очка, они замыкают таблицу в группе К.