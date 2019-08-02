Чаще всего проблемы с выплатами кредитов возникают у российских женщин. Ситуация, когда не хватает денег на очередной ежемесячный платёж, хотя бы раз возникала в жизни 61% заёмщиц. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка, которые изучил News.ru. Происходящее обусловлено более уязвимым положением женщин в России, а также общим ростом расходов населения страны, поясняют эксперты.

Женщины чаще мужчин испытывают трудности с кредитами, следует из данных ЦБ. Так, представители прекрасной половины человечества в 56% случаев попадают в ситуацию, когда не могут внести очередной платёж по займу. Сильный пол при этом оказывается в таком положении только в 44% случаев.

Хотя бы раз или два в непростом положении оказывались 61% женщин, а три и чаще раз вовремя расплатиться за заёмные средства не могли 59% россиянок, взявших кредит. В большинстве случаев такие затруднения возникают у лиц в возрасте 31–45 лет (практически каждый третий). Обычно они — представители рабочих профессий (28% среди опрошенных ФОМ по заданию ЦБ). Их материальное положение характеризуется тем, что на одежду денег хватает, а на крупную бытовую технику — уже нет.

В основном проблемы связаны с обслуживанием одного потребительского кредита, взятого в магазине для покупки бытовой техники или другого товара, следует из материалов ЦБ. В территориальном плане такие затруднения чаще всего происходят у жителей Приволжского и Центрального федеральных округов (26% и 22% соответственно).

Почти половина россиян, или 43%, заявляют, что ведущий мотив для них взять заём — это невозможность взять деньги в другом месте. Второй в числе самых распространённых поводов обратиться в банк за кредитом — желание сразу начать использовать вещь, а не копить на неё (об этом говорят почти треть, или 30%, граждан).

Сергей Булкин/News.ru

Во многом отражённые проблемы с кредитами могут быть связаны с увеличением доли обязательных платежей в структуре расходов домохозяйств, тем более что проценты по кредитам также входят в понятие обязательных платежей, рассуждает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Светлана Кордо.

Но в нашем случае речь идёт об усилении давления со стороны других расходов, а именно — росте цен в I квартале этого года, связанном с повышением НДС, а также повышением тарифов на ЖКУ, — уточняет эксперт.

В общем к ситуации, когда доходов у населения не хватает для уплаты очередного платежа по кредитам, приводят низкая финансовая грамотность и высокая доля спонтанности в принятии решений о кредите, рассуждает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Кроме того, отмечает он, данные ЦБ касаются заёмщиков не только банков, но и микрофинансовых организаций, где уровень просрочки традиционно выше.

«Женские проблемы» с выплатами по кредитам отчасти могут быть связаны с более уязвимым положением слабого пола в случае возникновения какой-либо непредвиденной жизненной ситуации, продолжает Светлана Кордо. Предположим, рассуждает она, образовалась семья, двое работают, при этом кредит оформляют на супругу. Появляются дети, женщина перестаёт работать. В случае развода высока вероятность того, что по кредиту, оформленному на женщину, может возникнуть просрочка. Также можно предположить, что женщины чаще совершают импульсивные покупки в кредит под воздействием эмоций, добавляет финансист.

Доля граждан и домохозяйств, которые могут столкнуться с затруднениями в выплате очередных платежей по кредитам, будет расти, так как отсутствие значимых изменений в структуре «законсервированных» госрасходов с большой долей вероятности не приведёт к активизации в экономике в ближайшее время, а значит, и ситуация с доходами населения пока улучшаться не будет, прогнозирует Светлана Кордо из «БКС Премьер».

Ситуация в краткосрочной перспективе не будет усугубляться, парирует Денис Попов из ПСБ. Доля респондентов, имеющих кредит, в последние месяцы устойчиво снижается (40% в июле при 46% в апреле). Новый всплеск следует ожидать ближе к концу года на фоне роста доходов, сезонности спроса и снижения ставок, прогнозирует эксперт. Тем не менее, оговаривается он, всплеск будет ограничен, так как ЦБ ужесточает регулирование, вводя повышенные резервные требования на основе показателя долговой нагрузки заёмщиков.

Что касается высокой спонтанности необеспеченных потребительских кредитов, то данная практика, вероятно, будет уходить медленнее, по мере повышения финансовой грамотности населения, заключает Попов.