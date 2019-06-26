Как подобрать правильный кредитный продукт и не переплачивать на процентах? Какой способ занять деньги у банка дешевле и почему? С какими казусами может столкнуться человек, оформив кредит или кредитную карту? Об этом и многом другом в интервью News.ru рассказывает руководитель дирекции по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич.

— Сейчас у банков много разных кредитных продуктов, в которых простому человеку легко запутаться. Что сейчас выгоднее — кредитная карта или обычный потребительский кредит? И почему?

— Я бы так сказал: это два абсолютно разных, несравнимых по своей сути продукта. И принципиальное отличие между ними состоит в том, что кредит наличными — это, как правило, тема, которая направлена на крупные долгосрочные покупки, поскольку ты чётко понимаешь, что твоих ближайших зарплат не хватит на то, чтобы закрыть текущий долг.

При кредите наличными ставка кредитования зачастую существенно ниже, чем по кредитной карте. Это позволяет гораздо существеннее в долгосрочной перспективе экономить на проценте, если планируется длительное время выплачивать долг, поэтому удобнее взять потребительский кредит для крупных покупок. В данном случае это будет выгоднее именно клиенту в финансовом плане, так как даёт экономию переплаты.

Как правило, кредитную карту всё-таки берут как инструмент «оперативного кошелька», для единичных покупок. Кроме того, принципиальное отличие кредитной карты от потребкредита — это лимит. Люди просят по картам в среднем 60–70 тысяч рублей.

— Поэтому для кредиток с лимитом до 50 тысяч обычно существует упрощенная процедура выдачи?

— Да. Возвращаясь к теме лимитов: по кредиту наличными это в среднем по рынку 400–500 тысяч рублей, всё зависит от условий программы, потому что программы рефинансирования относятся условно к кредитам наличными. Они позволяют как рефинансировать внешний долг, так и ещё часть денег получить наличными себе на руки. По рефинансированию суммы могут быть выше — от 600 тысяч до 700 тысяч рублей. Вот принципиальное отличие. Поэтому при средней российской номинальной зарплате в 25--30 тысяч рублей, подчёркиваю слово номинальной, для того, чтобы обслуживать кредит, остаётся достаточно мало. В лучшем случае половина, поэтому при сумме кредита, например 500--600 тысяч рублей, платёж будет от 9 тысяч до 12 тысяч рублей. Так уже точно понимаешь, что ты эту сумму за два-три месяца не выплатишь, то есть имеет смысл брать кредит наличными на срок от двух до трёх лет.

руководитель дирекции по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич Альфа-Банк

По кредитной карте, если её лимит 50--60 тысяч рублей, при том что люди обычно используют лимиты не на 100%, а в лучшем случае на 35--40%, реально средний долг составляет 25--30 тысяч рублей. То есть условно это одна зарплата, и при наличии такой функции, как льготный период, у человека есть два-три месяца, чтобы полностью закрыть долг и не платить никаких процентов.

— Вы отметили, что по кредиту наличными в среднем ставки чуть ниже, чем по кредитным картам. Насколько и почему?

— Здесь есть три фактора, которые влияют на цену заёмных денег. Первый — это стоимость денег для банка, то есть, кредитуя, банк всё-таки привлекает деньги с финансового рынка, от населения. Второй фактор — это кредитный риск, который принимает на себя банк. И третий — затраты банка на выдачу. Поэтому часть банков устанавливает минимальную сумму по кредитам наличными, скажем, от 100 тысяч рублей, чтобы эта сумма могла окупить стоимость выдачи. То есть выдача кредита не от нуля, тогда как кредитная карта обычно выдаётся со стартовым лимитом от 5--10 тысяч рублей и до бесконечности.

В чём принципиальное отличие таких входных порогов? В том, что на выдачу есть стоимость, и когда ты, например, выдаёшь кредит наличными, а сейчас на рынке кредита наличными можно встретить ставки и от 10%, то есть достаточно низкие за последние четыре года, то, выдавая кредит наличными необходимо учесть расходы на аренду офиса, за распечатку бумаги, за работу сотрудника физической сети. То есть получится, что часть денег, которые банк тратит на выдачу кредита, просто не будет окуплена небольшой суммой кредита под эту низкую ставку.

С кредитной картой проще, кредитная карта — такой долгоиграющий инструмент. То есть кредит наличными ты взял, загасил, закрыл, всё. Кредитная карта — это длительная история отношений с клиентом, как правило, свыше двух лет, до трёх лет клиент стабильно остаётся с банком. Поэтому при более длительной истории отношений с банком возможность окупаемости кредитной карты как продукта для банка выше, чем кредит наличными. И поэтому человек может оформить более низкий первоначальный лимит, чем по кредиту наличными. Вот эта принципиальная разница между минимальной суммой кредитов, которая существует на рынке.

— Сейчас у каждого банка для клиентов, у которых имеется карта или зарплатный проект, например, есть предодобренный набор продуктов с их лимитами?

— Практически у каждого, да. Но это зависит от ряда факторов, потому что если клиент, например, оформил у нас дебетовую карточку, но там держит 100 рублей, то у нас практически нет информации о клиенте, чтобы одобрить ему какой-нибудь кредитный продукт. Это как если ты сейчас пойдёшь в метро и попросишь у первого встречного одолжить тебе 50 тысяч рублей — с какой вероятностью он тебе их одолжит?

Сергей Лантюхов/News.ru

— С достаточно низкой...

— Да. А вот если вы встретите в метро меня, то я уже знаю, где вы работаете, у меня есть условно рекомендация от коллег, и если вы вдруг попросите денег на проход в метро, то я, понятное дело, деньги дам. С кредитными продуктами работает тот же самый принцип. Естественно, мы и другие банки стараемся по максимуму сделать такие предложения, поскольку это взаимовыгодно. Для клиента это удобство, простота, быстрота, не нужно ходить в офис, тратить своё личное время; для банка это возможность не терять клиента.

Ещё один важный фактор заключается в том, что теперь можно оформить кредитную карту или кредит наличными в мобильном телефоне, соответственно, человек может выпустить себе кредитную карту и практически сразу же расплачиваться ей в торговых точках через сервисы Apple Pay, Google Pay и прочие.

— Вы уже отметили, что банкам дороже выдавать кредит наличными, чем кредитную карту. А какая в среднем разница в ставках по этим продуктам?

— Обычно между ставкой по кредитке и кредитом наличными разница может составлять от 10 до 15 процентных пунктов.

— Мы говорим сейчас про процент предложения, а не реальную эффективную ставку, по которой фактически банк выдаёт кредит или кредитку?

— Даже процент предложения так отличается. И у зарплатных клиентов банка разница между условиями будет от 10 до 12 п.п. Почему так? Есть такое понятие — льготный период, когда вы взяли карту на 100 тысяч рублей, сняли наличные с карты, а в льготный период ничего не платили банку. Он со своей стороны своему вкладчику обязан на эти же 100 тысяч рублей начислять процент. То есть банк несёт процентный расход, в отличие от кредита наличными, когда ты берёшь кредит наличными и с первого же дня использования денег процент начисляется сразу. А некоторая доля клиентов, активно пользуясь кредитками, может целый год ни разу не платить проценты по кредитной карте — гасить всю задолженность в льготный период. Поэтому получается ситуация, когда банк несёт расходы, а клиент — нет. Это и приводит к тому, что стоимость заимствования по карте в среднем выше, чем по обычному кредиту наличными.

— Как можно объяснить возникновение у человека дополнительных трат при снятии наличных с кредитки, например в виде комиссий, а при оплате покупок картой таких издержек не появляется?

— Есть два момента. Первый — надо различать, что при выдаче наличных с кредитки могут меняться ставки начисления задолженности. Второй — фактор наличия по картам дополнительных комиссий при использовании карты как инструмента снятия наличных. Связано это с тем, что, во-первых, как я уже сказал, это заёмные средства, банк несёт дополнительные расходы по этим заёмным средствам. Когда банк размещает наличные в банкомат, эти деньги лежат мёртвым грузом, то есть это то же самое, что деньги положить под матрас. Они у банка не размещены ни в инвестиции, ни во вклады, проценты никто не получает. Это недополученная выгода. Когда же клиент совершает операцию по карте, то деньги, по сути дела, находятся у банка в обороте, они не лежат мёртвым грузом.

Во-вторых, есть такое понятие, как интерчейндж — система взаиморасчётов между банками-эмитентами карт в точках продаж. Соответственно, банкам выгодно, чтобы клиент совершал операции безналичным путём, так как дополнительно имеет определённые проценты с других кредитных организаций.

— Это в первую очередь выгодно банкам.

— Это выгодно и клиенту, потому что банк не играет в одни ворота. Если банк будет думать только о себе, то клиент это быстро поймёт, и банк потеряет этого клиента. Оплата картами также государству выгодна, потому что всё, что идет через платёжные системы расчетов, — это официально отслеживаемые транзакции, с которых компании платят налоги и государству, и, самое главное, государство видит, какой объём реальных денег есть в экономике.

News.ru

— Почему ни в одном банке бонусными баллами по картам нельзя погашать хотя бы часть долга по той же кредитке? Например, человек не летает часто, но у него есть более насущная потребность погасить часть задолженности бонусами.

— Это интересный вопрос. Как инструмент — это чисто теоретически можно реализовать на стороне банка. Вопрос в том, готов ли партнёр банка на такое? Ему должно быть выгодно, чтобы потенциальный клиент тратил баллы или мили, скажем, не на авиабилеты. Но банкам это было бы интересно, потому что это реально даёт возможность повышать платёжную дисциплину клиентов.

— В чём обычно состоят подводные камни, которые клиент, например, пользуясь кредиткой, часто не замечает или не понимает?

— Чаще всего это льготный период, точнее исчисление сроков льготного периода. Например, человек получил карту 1 мая. В среднем по рынку банки обещают льготные 55--60 дней. Проходит 30 дней, скажем, и человек пока не успел воспользоваться кредиткой. Но тут 30 мая пошёл шашлыки купить да ещё и мангал для этих шашлыков. Человек рассчитывает, что льготный период начнётся после первой покупки, но по факту он начался в день получения карты. К 30 числу человек 30 дней этого льготного периода формально потратил, остаётся ещё 20--25 дней для того, чтобы использовать льготный беспроцентный период.

— А в чём прелесть неименных кредитных карт? Что от этого получает человек?

— По сути, неименная карта ничем не отличается от именной, кроме наличия имени на именной. Просто получить неименную карту можно здесь и сейчас, а для получения обычной придётся подождать два-три дня.

— Когда банк смотрит кредитную историю нового клиента или старого клиента и видит там определённый набор договоров на те или иные продукты, что более привлекательно: когда у человека есть только карточки или только потребкредиты? Или должен быть микс из разных продуктов?

— Самое лучшее, когда клиент пользуется всеми инструментами. По двум простым причинам. На что берут обычно кредит наличными? В числе первых целей - ремонт. Человек взял, скажем, 700 тысяч рублей, он планирует потратить именно эту сумму, но по факту, как правило, во время ремонта не укладывается в неё. Поэтому в качестве второго кредитного продукта проще иметь карточку на короткие покупки, что-то докупить — то, на что не хватило основных средств. Вот поэтому чисто с практической точки зрения полезнее разнообразие. Поэтому же мы будем специально разрабатывать и делать определённые системы скидок для клиентов, например возьми второй кредитный продукт бесплатно.

— Какие категории профессий клиентов сейчас наиболее приятны, выгодны, интересны для банков?

— Сейчас самый важный момент — это стабильность компании, её размер, срок работы на рынке, а не сфера деятельности организации или человека. По ИНН работодателя мы имеем возможности проверить, как длительно работает компания, какое у неё финансовое состояние. Кроме того, некоторое время назад был всплеск регистрации ИП, они сконцентрировались на определённой группе товаров, но спрос на них быстро спал. Я к тому веду, что в ИП речь больше идёт не о сфере деятельности, а о конкретном человеке. Если он имеет хорошие предпринимательские навыки и хорошую финансовую грамотность, то для банка обычно неважно, что остальные ИП в этом сегменте убыточны. Так что вопрос про категории профессий — это скорее вопрос поведения клиента, его отношения к долгам.

Сергей Булкин/News.ru

— Как изменился средний уровень одобрения заявок на различные кредитные продукты с начала года?

— Я бы так сказал: в течение последнего года он стабилен, потому что, когда был пик девальвации рубля к иностранном валютам в декабре 2014-го, банки закрутили гайки, а потом постепенно их откручивали.

Если говорить про разные типы продуктов, то, как правило, кредитная карта лучше одобряется на 15--20%, чем кредит наличными. Это чистая математика, потому что средний лимит по карте, как я уже говорил, составляет тысяч 60--70, а по кредиту наличными — где-то 400 тысяч. Поэтому обычно получается так, что чем больше запрашиваемая сумма, тем меньше уровень одобрения.

В случае с кредитом наличными, который в среднем равняется 400 тысячам рублей, платёж может достигать 8--10 тысяч рублей. Выходит, что при прочих равных по кредиту наличными в абсолютном значении платёж может быть больше на 50%, чем по карте. Просто потому, что средний долг выше в разы. Вся математика.

— То есть, грубо говоря, выгоднее брать кредитку с лимитом побольше и не ходить на рынок за материалами для ремонта, а ездить в сетевые магазины и платить по чуть-чуть, а не сразу. Тогда придётся платить в среднем меньше за каждый месяц.

— В принципе, да. Но всё зависит от того, что хочет человек. Если ты хочешь совершить большую крупную покупку, тогда кредит наличными выгоднее. Если нужны деньги на повседневные траты, обычно мелкие, например телевизор купить, то можно просто картой расплатиться. Ещё в зависимости от карты можно разного размера кешбэк заработать.

— Многие банки подключились к системе быстрых платежей ЦБ РФ, но к ней можно привязывать только дебетовые карты. Вы не думали над тем, чтобы можно было привязывать и кредитные?

— Почему бы нет? Какая разница, с какой карты человек переводит деньги? Просто если клиент, который переводит другому человеку со своего лимита кредитной карты, то это как наличные перевести в другой банк, будет возникать комиссия. Это единственная разница. Поэтому я не вижу особых преград для того, чтобы в СБП можно было привязывать кредитные карты. Платёжный сервис, который обеспечивает работу СБП, должен «научиться» видеть, откуда переводятся деньги, чьи это деньги. И на это нужно время.