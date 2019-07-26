https://static.news.ru/photo/39afc554-af94-11e9-8cb3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых, говорится в материалах регулятора.

Дальнейшее уменьшение ключевой ставки возможно при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом. Также Банк России допускает переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.

Однако как таковые решения будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

При этом рубль практически никак не отреагировал на решение ЦБ. Так, согласно данным Московской Биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 13:44 мск снижался на 12 копеек, до 63,11 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 70,24 рубля.

Ранее, в июне, Центробанк уже снижал ключевую ставку до 7,5% годовых. Тогда говорилось, что ЦБ не исключает дальнейших изменений по ключевой ставке на ближайшем заседании совета директоров.