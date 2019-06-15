https://static.news.ru/photo/7e896cd6-8e90-11e9-a63e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5%, об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров регулятора.

Такое смягчение монетарной политики ЦБ обусловлено тем, что инфляция в стране снижается. При этом, по данным Росстата, рост цен ещё в марте 2019-го составил 5,3% в годовом выражении, в апреле — 5,2%, а в мае товары и услуги подорожали на 5,1%.

Также Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2% до 4,2–4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

По данным регулятора, рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. В январе—апреле годовой темп роста промышленного производства сохранялся вблизи уровня IV квартала прошлого года. Темпы роста экспорта замедлились на фоне ослабления внешнего спроса. Инвестиционная активность остаётся сдержанной.

С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 году — I квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2–1,7 до 1,0–1,5%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов.

Центробанк ещё весной начал намекать на то, что может снизить ключевую ставку в ближайшие несколько месяцев, а затем уже открыто говорил о возможном смягчении денежно-кредитной политики во II–III кварталах этого года.

По прогнозам регулятора, инфляция в России продолжит опускаться и в начале 2020-го снова достигнет целевых 4% годовых.

Нынешнее решение ЦБ было ожидаемым, писал ранее News.ru. Более половины экономистов и аналитиков прогнозировали снижение ключевой ставки уже в июне этого года.