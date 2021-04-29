Запас наличных у россиян сократился

https://static.news.ru/photo/3fb89d2c-a98e-11eb-9d10-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сумма наличных денег на руках у населения РФ и в кассах предприятий в I квартале текущего года сократилась на 0,7%, до 13,3 трлн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

В прошлом году в этот же период доля наличности увеличилась на 5,2%, при этом в марте 2020 года был зафиксирован самый большой рост (на 6,9%).

Этот рост был связан с обрушением рубля и страха населения перед эпидемией, а также из-за сообщения о введении налога на вклады, — пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Эксперт считает, что резкий рост наличности в обращении создал «денежный навес», оказавший мощное инфляционное давление. Однако из-за снижения реальных располагаемых доходов населения этот рост прекратился, что может повлиять и на снижение инфляции.

Рост оборота наличных денег в России в прошлом году ЦБ оценивал в 2,8 трлн рублей. За 12 месяцев объём «кеша» в стране резко увеличился до 13,4 трлн рублей. В текущем году Центробанк прогнозирует сокращение объёма наличности, однако возврат к докризисному уровню может растянуться на несколько лет.

В ЦБ считают, что сдерживать обращение наличных средств будет рост популярности безналичных платежей. Эксперты же полагают, что возвращению денег в банки могут способствовать увеличивающиеся ставки по вкладам.