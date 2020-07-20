Законопроект о криптовалюте появится в России осенью

https://static.news.ru/photo/16b082e2-c9b9-11ea-9a73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о цифровой валюте может быть принят Государственной думой в ходе осенней сессии, а о цифровых финансовых активах (ЦФА) — уже в июле. Об этом сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

До сих пор в российском законодательстве эти термины не были урегулированы. К первому будет относиться криптовалюта, а ко второму — ценные бумаги и финансовые активы, контролируемые Банком России. Для цифровой валюты предписано обязательное декларирование, тогда как ЦФА разрешат владеть свободно.

В ходе подготовки ко второму чтению из законопроекта о цифровой валюте убрали ряд понятий, в том числе «майнинг» и «токены». Регулирование будет определяться в другом законе, который может быть принят в осеннюю сессию, пояснил Аксаков. Также в комитете отказались от идеи дополнить документ нормами об административной и уголовной ответственности.

Что касается законопроекта о ЦФА, то он устанавливает требования к информационной системе, в рамках которой осуществляется их выпуск, а также к оператору этой системы и оператору обмена.

Закон о цифровых финансовых активах должен вступить в действие с 1 января 2021 года. Соответственно, сейчас он должен быть принят во втором и третьем чтении, в весеннюю сессию, — цитирует Аксакова РИА Новости.

Он уточнил, что комитет предложит вынести его на второе чтение 21 июля. Весенняя сессия Госдумы завершается 23 июля.

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга в России пока не определён. В марте 2018 года в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока приняты только два из них — это изменения в Гражданский кодекс о цифровых правах, а также закон о привлечении средств с использованием краудфандинговых платформ. Документ о ЦФА пока что прошел лишь первое чтение.