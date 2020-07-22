В России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях банков

https://static.news.ru/photo/5c6ff67e-cca1-11ea-99c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ввести полный запрет на оформление кредитов через мобильные приложения банков предложил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

В своём обращении, направленном на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, Курдесов пояснил, что опция быстрого оформления кредита через приложение ведёт к росту мошенничества. Он отметил, что злоумышленники, получая доступ к телефонам граждан, оформляют на них кредиты через мобильные приложения, а после обналичивают их, передаёт RT.

Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения, — говорится в обращении.

Глава общественного движения отметил также, что мошенники используют разные способы, чтобы получить доступ к мобильному банку жертвы, но всегда действуют по отработанной схеме.

Как писал NEWS.ru ранее, каждый четвёртый россиянин находится в группе риска по хищению денег с банковских карт. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. Согласно выводам специалистов, около 27% владельцев банковских карт готовы раскрыть посторонним трёхзначный код безопасности и срок действия карты.