В России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях банков

Ввести полный запрет на оформление кредитов через мобильные приложения банков предложил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.
В своём обращении, направленном на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, Курдесов пояснил, что опция быстрого оформления кредита через приложение ведёт к росту мошенничества. Он отметил, что злоумышленники, получая доступ к телефонам граждан, оформляют на них кредиты через мобильные приложения, а после обналичивают их,
Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения, — говорится в обращении.
Глава общественного движения отметил также, что мошенники используют разные способы, чтобы получить доступ к мобильному банку жертвы, но всегда действуют по отработанной схеме.
Как писал NEWS.ru ранее, каждый четвёртый россиянин находится в группе риска по хищению денег с банковских карт. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. Согласно выводам специалистов, около 27% владельцев банковских карт готовы раскрыть посторонним трёхзначный код безопасности и срок действия карты.
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