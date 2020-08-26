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В Москве обновили прожиточный минимум

01:02, 27 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прожиточный минимум за II квартал 2020 года в Москве установили на уровне в 17 841 рубль в расчёте на душу населения и 20 361 рубль — для трудоспособного населения.

Об этом сообщает «Газета.ру». Отмечается, что прежде в столице данные показатели составляли 17 129 рублей и 19 544 рубля соответственно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минтруд РФ 13 августа выступил с предложением установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на душу населения. Прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается установить в размере 12 392 рубля, а для пенсионеров — 9422 рубля.

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