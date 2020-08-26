В Москве обновили прожиточный минимум

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Усиление контроля за коллекторскими организациями будет способствовать обеспечению законности в этой сфере. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сейчас, отметил он, деятельность служб по взысканию задолженностей нередко вызывает нарекания. К сожалению, ситуацию, связанную с работой коллекторских организаций, во многом нельзя назвать удовлетворительной, — цитирует Клишаса ТАСС. Сенатор подчеркнул,...