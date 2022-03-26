В Госдуме рассказали о внеплановом повышении пенсий

В Госдуме рассказали о внеплановом повышении пенсийДепутат Госдумы Бессараб: до июля 2022 года пройдёт внеочередная индексация пенсий
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России до середины 2022 года проведут внеочередную индексацию пенсий. Средства на неё уже найдены, отметила она в беседе с URA.RU.
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Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионерам не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия, — добавила Бессараб.
Ранее стало известно, что замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила: с 1 апреля повысятся социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Рост данных выплат составит 8,6%, отметила она. Экономист уточнила, что повышение пенсий коснётся четырёх миллионов граждан страны. В частности, социальные пенсии также получают дети-инвалиды.