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В Госдуме рассказали о внеплановом повышении пенсий

Депутат Госдумы Бессараб: до июля 2022 года пройдёт внеочередная индексация пенсий
06:29, 28 марта 2022
В Госдуме рассказали о внеплановом повышении пенсий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России до середины 2022 года проведут внеочередную индексацию пенсий. Средства на неё уже найдены, отметила она в беседе с URA.RU.

Депутат отметила, что для индексации задействуют, в том числе финансы, высвобождающиеся после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ правительства.

Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионерам не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия, — добавила Бессараб.

Ранее стало известно, что замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила: с 1 апреля повысятся социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Рост данных выплат составит 8,6%, отметила она. Экономист уточнила, что повышение пенсий коснётся четырёх миллионов граждан страны. В частности, социальные пенсии также получают дети-инвалиды.

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