Экономист рассказала, пенсии каких россиян вырастут с 1 апреля

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила, что с 1 апреля повысятся социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Рост данных выплат составит 8,6%, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Экономист уточнила , что повышение пенсий коснётся четырёх миллионов граждан страны. В частности, социальные пенсии также получают дети-инвалиды. Кроме того, некоторым россиянам, участникам ВОВ и инвалидам по военной травме, положены две пенсии.

Эффективность системы пенсионного обеспечения — это приоритетная задача государства, закреплённая Конституцией РФ (часть 6 ст. 75). Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения, — подчеркнула Григорьева.

Она добавила, что каждый год пенсии индексируются с 1 апреля.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в России будут увеличены социальные выплаты, пенсии, прожиточный минимум, МРОТ и зарплаты бюджетников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов 16 марта. Он поручил кабмину рассчитать точные параметры повышения выплат.