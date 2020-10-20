Уровень лояльности россиян к банкам опускается до нуля

Уровень лояльности россиян к банкам в 2020 году продолжил снижаться и составил всего 1,3 пункта, что является минимумом за последние пять лет. В начале этого года индекс лояльности клиентов составлял 5 пунктов, а в 2016 году — 43 пункта.
Это следует из опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ,
Основными причинами ухудшения отношения клиентов к банкам названа растущая финансовая грамотность россиян, а также активная продажа банками своих услуг, что не всегда радует потребителей. Кроме того, по мнению экспертов, на ситуацию повлияло снижение ставок по депозитам и ухудшение условий по программам лояльности и кешбэка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что системно значимые банки России отказали в предоставлении кредитов на общую сумму 10 млрд рублей в рамках поддержки пострадавших из-за коронавируса. На 7 октября банками было аннулировано более 29 тысяч заявок на кредитные каникулы. Значительная доля таких клиентов была переведена банками на собственные программы реструктуризации кредиторов.