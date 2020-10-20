Уровень лояльности россиян к банкам опускается до нуля

https://static.news.ru/photo/00cdb8d6-135c-11eb-9b11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень лояльности россиян к банкам в 2020 году продолжил снижаться и составил всего 1,3 пункта, что является минимумом за последние пять лет. В начале этого года индекс лояльности клиентов составлял 5 пунктов, а в 2016 году — 43 пункта.

Это следует из опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ, сообщает РБК. Агентство отмечает, что сейчас недовольны своим банком 35,4% россиян, которые не станут его рекомендовать знакомым. Почти столько же опрошенных — 36,7% — заявили о доверии своему финансовому учреждению. Также 27,9% респондентов заявили, что их всё устраивает, но рекомендовать банк друзьям и знакомым они не намерены.

Основными причинами ухудшения отношения клиентов к банкам названа растущая финансовая грамотность россиян, а также активная продажа банками своих услуг, что не всегда радует потребителей. Кроме того, по мнению экспертов, на ситуацию повлияло снижение ставок по депозитам и ухудшение условий по программам лояльности и кешбэка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что системно значимые банки России отказали в предоставлении кредитов на общую сумму 10 млрд рублей в рамках поддержки пострадавших из-за коронавируса. На 7 октября банками было аннулировано более 29 тысяч заявок на кредитные каникулы. Значительная доля таких клиентов была переведена банками на собственные программы реструктуризации кредиторов.