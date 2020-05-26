Треть россиян отказалась от шопинга в зарубежных онлайн-магазинах

https://static.news.ru/photo/581cdcae-9fba-11ea-9ed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около трети опрошенных россиян, покупавших ранее товары в иностранных онлайн-магазинах, отказалась от этой привычки из-за необходимости экономить или страха заражения коронавирусом, следует из результатов проведённого Центром исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» и Аналитическим центром НАФИ исследования.

Ещё четверть респондентов признались, что стали заказывать товары из-за рубежа намного реже, чем раньше. Около 33% отказавшихся от таких покупок вынуждены экономить деньги, 27% переживают, что посылки могут быть заражены коронавирусом, а 25% считают, что пандемия повлияла на сроки доставки импортных товаров в Россию, передаёт ТАСС.

Увольнения, сокращения заработной платы, отсутствие уверенности в будущем — люди стараются экономить и не тратят деньги на то, в чем остро не нуждаются, в том числе на заказы в зарубежных магазинах. После окончания самоизоляции спрос ждет долгое восстановление, в том числе из-за падения доходов населения, — прокомментировала результаты опроса руководитель исследовательских проектов Аналитического центр НАФИ Лейсан Баймуратова.

Как писал NEWS.ru ранее, треть россиян (32%) из числа тех, кто совершает интернет-покупки, стали чаще покупать онлайн на самоизоляции. Тем не менее большинство россиян (73%) считают, что по окончании режима самоизоляции будут делать покупки онлайн с той же частотой, что и до пандемии.