Стало известно, в каком случае можно не дождаться детского пособия

Единовременные выплаты, которые по указу президента РФ Владимира Путина должны достаться семьям с детьми от 3 до 16 лет, невозможно отозвать, если они были выплачены не тому родителю.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР),
Если заявление одного родителя поступило после того, как выплата уже была перечислена по заявлению ранее обратившегося родителя, отозвать назначенные средства Пенсионный фонд не может, — говорится в сообщении ПФР.
В июле пройдёт повторная выплата, деньги направятся тому же адресату, что и в первый раз. Её можно переадресовать. Для этого следует обратиться в ПФР через сервис online.pfrf.ru или в клиентскую службу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сбербанк получил обращения по поводу списания детских пособий в счёт существующих задолженностей клиентов и проводит проверку по этим фактам. В кредитной организации пояснили, что случаи, по которым пришли запросы, не являются системными. Проверка проводится по каждому обращению, и все клиенты, сообщившие о списаниях, получат ответы.
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