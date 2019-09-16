https://static.news.ru/photo/b54142d8-d843-11e9-abfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина. Услуга доступна держателям карт Mastercard и Visa, выпущенных любыми российскими банками.

Сейчас сервис работает в 51 точке Санкт-Петербурга и в восьми точках Москвы и Московской области. До конца 2019 года «ВкусВилл» намерен запустить сервис во всех своих магазинах (около 1000), сообщает РБК .

Агентство отмечает, что к этому же сроку должна заработать система для владельцев карт «Мир».

Покупатели «ВкусВилла» в настоящее время могут снять любую сумму, кратную 100 рублям, размером до пяти тысяч рублей.

Ранее News.ru сообщал, что жители Забайкалья, Амурской области и Хабаровского края чаще других пользуются возможностью снять наличные деньги на кассах магазинов. Средняя сумма выдачи кэша — 104 тысячи рублей. Сейчас такой услугой можно воспользоваться больше чем в 600 магазинах, а к концу текущего года появится около трёх тысяч точек.