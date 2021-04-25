Россияне массово начали отказываться от уже одобренной банками ипотеки

https://static.news.ru/photo/04a0e690-a664-11eb-b3bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около трети россиян, получивших предварительное одобрение банка по заявке на ипотечный кредит, в дальнейшем отказались от него в надежде найти более выгодную процентную ставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.

Примерно треть клиентов, получивших предварительное одобрение по заявке на ипотеку, отказывается от получения кредита. Самая распространённая причина — размер процентной ставки, — говорится в исследовании.

Больше половины добровольно отказавшихся от ипотеки россиян рассчитывают получить ставку ниже 7,5% годовых, при этом размер дохода не позволяет им рассчитывать на такой размер процентов.

Порядка 20% участников исследования не устраивает срок кредита — они хотели бы рассчитаться с банком максимум за 10 лет, однако их коэффициент «платёж/доход» соответствует сроку кредитования от 20 лет.

Ещё 15% опрошенных приняли решение арендовать жильё, 10% потенциальных заёмщиков отложили оформление ипотеки в надежде дождаться более низких ставок или снижения цен на недвижимость, а 5% клиентов прервали общение с банками без объяснения причин.

В исследовании приняли участие 7,5 тысячи банковских клиентов со всей России.

В ближайшее время на фоне снижения доступности жилья в России могут вырасти риски в сфере ипотечного кредитования. Об этом говорится в отчёте международного рейтингового агентства Moody's Investors Service. Если цены на недвижимость будут расти и дальше, а реальные доходы населения останутся низкими, долговая нагрузка заёмщиков по вновь выданным ипотечным кредитам увеличится.

По прогнозам экспертов, рост ипотечного кредитования в России должен замедлиться с 21% в 2020 году до 15% в 2021-м после завершения программы субсидирования ипотеки.