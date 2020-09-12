Россиянка погасила ипотеку за пять дней

https://static.news.ru/photo/65c007e2-f4fa-11ea-8c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница города Бор Нижегородской области Елена Бикасова озадачила сотрудников банка рекордно быстрым погашением ипотеки. Женщине одобрили кредит на 13 лет, а она смогла закрыть его всего за пять дней.

Такая рекордно короткая кредитная история, как оказалось, объясняется достаточно просто.

Женщина намеревалась продать квартиру в Нижнем Новгороде, чтобы приобрести новое жильё в Бору. Однако из-за того что на старые квадратные метры долго не получалось найти покупателя, решила взять ипотеку: подходил срок внесения средств по договору долевого участия.

У нас было обязательство — в течение десяти дней внести платёж. Мы думали, что успеем продать нижегородскую квартиру, но потом стали сомневаться: а вдруг не успеем, — приводит слова Бикасовой местный портал gipernn.ru.

Однако спустя три дня после того как банк перечислил деньги на счёт женщины, ей удалось заключить сделку по предыдущей квартире. Ещё через два дня покупатель оплатил жильё, и женщина тут же погасила ипотеку.

По словам сотрудников местного отделения банка, они впервые столкнулись с таким быстрым погашением жилищного кредита.