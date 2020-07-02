Россияне рассказали, сколько денег нужно семье для «нормальной жизни»

https://static.news.ru/photo/6e79142e-bc87-11ea-a503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В среднем российской семье из трёх человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» необходимо 85,7 тысячи рублей в месяц. Об этом они рассказали в ходе социального опроса. По сравнению с прошлым годом потребности увеличились на 9,9% — или 7,7 тысячи.

Семейный бюджет в размере более 120 тысяч устроил бы 22% опрошенных, от 90 до 120 тысяч считают приемлемой суммой 21% респондентов, а доход в 60-90 тысяч рублей — 22%, следует из данных холдинга «Ромир», на которые ссылается РБК.

Достаточным бюджет в 45-60 тысяч назвали 18% участников исследования, ещё 4% согласны получать до 30 тысяч рублей, а 2% готовы «нормально» прожить на сумму меньше 20 тысяч в месяц.

Эксперты отметили, что средний желаемый семейный доход в 2020 году оказался самым высоким за всё время наблюдения. Однако оказалось, что и зарабатывают люди больше: средний реальный доход составил 86,8 тысячи рублей против желаемых 85,7 тысячи. Таким образом, разрыв между финансовыми желаниями и реальностью составил чуть больше тысячи в пользу имеющихся денег, сделали вывод аналитики.

В то же время в некоторых федеральных округах желания зарабатывать более амбициозны и выше, чем средний указанный доход по России. Наиболее высокими оказались запросы у жителей Северо-Западного федерального округа (100,8 тысячи рублей), Уральского (95,4 тысячи), Центрального (90,2 тысячи) и Дальневосточного (88,3 тысячи).

Интересная деталь: запросы относительно семейного дохода и у мужчин и женщин отличаются. Первые хотели бы семейный бюджет в размере 88,4 тысячи рублей, а вторые — в районе 83,6 тысячи.

Социологический опрос был проведён в июне, в нём приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет, проживающие во всех типах населённых пунктов всех федеральных округов страны. Им был задан вопрос: «Сколько денег нужно семье из трёх человек, проживающей в вашем населённом пункте, для „нормальной жизни“?».

Вместе с тем, в то время как желаемый семейный доход увеличился, зарплатные ожидания россиян на фоне пандемии коронавируса, наоборот, снизились. Причём, примерно на ту же сумму — 7 тысяч рублей. Как писал NEWS.ru, в 2020 году россияне считают нормальной для обычного работника среднюю заплату в размере 59 тысяч рублей. В 2019 году они хотели бы получать 66 тысяч.