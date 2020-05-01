Зарплатные ожидания россиян снизились

https://static.news.ru/photo/b4b0bdf8-8b5d-11ea-ad69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Размер зарплаты, которую опрошенные россияне считают способной обеспечить достойное существование, снизился на семь тысяч рублей.

Согласно результатам исследования, проведённого компанией «Сбербанк страхование жизни», в 2020 году россияне, в среднем, считают нормальной для обычного работника заплату в размере 59 тысяч рублей. В 2019 году — 66 тысяч. Больше всего снизились ожидания жителей Москвы, Тюмени и Владивостока. В прошлом году в столице справедливой называли заплату почти в 100 тысяч рублей, теперь — 78, передаёт РБК.

При этом зарплатные ожидания россиян в возрасте от 35 лет оказались ниже на 5 тысяч рублей, чем у людей младше этого возраста: 56 и 61 тысячи рублей соответственно.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-президент Сбербанка Станислав Карташов сообщил, что малые и средние предприятия из сферы спорта, отдыха и развлечений пошли на сильные сокращения зарплат своим сотрудникам.