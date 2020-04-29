Названы сферы, в которым россиянам урезали зарплаты сильнее всего

Вице-президент Сбербанка Станислав Карташов сообщил, что малые и средние предприятия из сферы спорта, отдыха и развлечений пошли на сильные сокращения зарплат своим сотрудникам.
Компании, связанные со спортом, отдыхом и развлечений, сократили фонд оплаты труда на 33%. При этом 35% предприятий вообще перестали платить своим сотрудникам.
Сильно пострадал ресторанный бизнес. 68% кафе срезали зарплаты своим сотрудникам.
Около 75% отелей сократили зарплаты своим сотрудникам. Кроме того, заметное снижение зарплат зафиксировано в образовании (-21%), розничной торговле (-15%), недвижимости (-14%) и рекламе (-13 %),
Ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева спрогнозировала пик безработицы в России в I квартале 2021 года.
NEWS.ru писал, что число безработных в России может увеличиться в шесть раз. Этот прогноз представлен в обзоре Института социальной политики НИИ ВШЭ. Такие масштабы безработицы грозят экономике из-за её вынужденного простоя.
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