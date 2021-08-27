Россиянам рассказали о защите сбережений при ускорении инфляции

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что если инфляция в мире ускорится, то ни одна валюта не будет защищённой. В такой ситуации лучше вкладываться в качество своей жизни или в материальные активы, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Верников считает , что при инфляции вопрос сохранения средств является вопросом не только финансов, но и философии жизни, поэтому надо делать упор на инвестиции по повышению её качества. Речь может идти, например, об образовании, заботе о здоровье.

Покупку недвижимости Верников также назвал способом частичной защиты от инфляции. Сюда же можно отнести вложения в материальные активы вроде золота и серебра, а также в акции растущих бизнесов. Эксперт подчеркнул, что гарантированную защиту от обесценивания вложенных средств не обеспечит ни один из названных им инструментов.

Ранее стало известно, что в 2021 году накопления россиян в рублях и долларах будет обесценивать инфляция. Об этом заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. Аналитик отметил, что от ускорения инфляции не спасут и банковские вклады, поскольку реальные ставки по депозитам всё ещё отрицательные. Сбережения лучше вложить в облигации, например короткие ОФЗ с доходностью 6,5% или в паевые фонды, считает Жорнист.