Аналитик назвал угрозы для сбережений россиян в 2021 году

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист заявил, что в 2021 году накопления россиян в рублях и долларах будет обесценивать инфляция. Об этом он рассказал в беседе с агентством ПРАЙМ.

Аналитик отметил , что от ускорения инфляции не спасут и банковские вклады, поскольку реальные ставки по депозитам всё ещё отрицательные. Сбережения лучше вложить в облигации, например, короткие ОФЗ с доходностью 6,5% или в паевые фонды, считает Жорнист.

Он добавил, что рубль также может ослабнуть по отношению к доллару, если ФРС поднимет ставки.

Рубль в ближайшей перспективе, скорее всего, продолжит укрепляться. Однако полностью исключать вероятность ослабления национальной валюты РФ нельзя. На рынке всегда могут быть сюрпризы, например, введут новые санкции или случится глобальный кризис. К тому же ФРС, накачавшая мир огромным количеством долларов во время коронакризиса, рано или поздно сменит свою политику, — уверен Жорнист.

Ранее стало известно, что в первом полугодии текущие валютные счета россиян в банках достигли рекордных показателей за последние четыре года. По состоянию на начало августа их совокупный денежный объём составил $35,6 млрд, что на 17,6% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Россияне активно переводят валюту со вкладов. Такого резкого прироста не наблюдалось с 2017 года.